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4 апреля, 09:24

«Гнойники, кровь и вонь»: Стоматологи в ужасе от наплыва спортсменов-снюсоедов

Спортсмены массово идут к стоматологам с болями и выпадением зубов из-за снюса

Стоматологи в России стали гораздо чаще видеть в креслах своих кабинетов спортсменов, жалующихся на резкие боли и выпадение зубов. Таких пациентов стало вдвое больше, поскольку атлеты пристрастились к снюсу, сообщает Mash на спорте.

Сигареты спортсмены не курят, потому что это очень вредно, но вот снюс — другое дело. Футболисты, хоккеисты, лыжники, борцы и прочие силачи толпами ходят к стоматологам, умоляя сохранить им зубы в целостности. Они жалуются на воспалённые дёсны, кровавые выделения, гнойники, сухость и прочие болячки.

Из-за нехватки слюны во рту полость рта становится более уязвимой, а ещё дополнительную нагрузку получает иммунитет. Жижа, которая сочится из подушечек снюса, разъедает костную ткань. Кроме того, у спортсменов наблюдается повышенная кислотность, из-за чего изо рта у них начинает исходить навязчивый аромат мусора. Некоторым даже приходится удалять зубы из-за табачных шайб.

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Ранее врач предупредил спортсменов, увлекающихся анаболиками, что они в дальнейшем могут столкнуться с бесплодием, облысением и другими проблемами со здоровьем. Атлеты принимают такие препараты для ускорения роста мышечной массы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fusionstudio

Владимир Озеров
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