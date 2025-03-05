Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 04:41

Бесплодие и выпадение волос: Эксперт предупредил спортсменов о рисках злоупотребления анаболиками

Врач Мсхалая: Анаболические стероиды снижают уровень «хорошего» холестерина

Анаболические стероиды снижают уровень «хорошего» холестерина. Обложка © freepik / cookie_studio

Анаболические стероиды снижают уровень «хорошего» холестерина. Обложка © freepik / cookie_studio

Спортсмены, особенно бодибилдеры, часто злоупотребляют анаболическими стероидами, такими как тренболон, для ускорения роста мышечной массы. Однако это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, предупреждает эксперт по превентивной медицине, эндокринолог и андролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Георгий Мсхалая.

«Злоупотребление анаболическими стероидами ведёт к изменениям в процессе синтеза холестерина, и, соответственно, сильному снижению липопротеидов высокой плотности», — рассказал врач в беседе с «Газетой.ru».

Анаболические стероиды, которые синтезируются из холестерина, влияют на обновление клеток и тканей, включая мышцы. Однако их чрезмерное использование вызывает снижение уровня «хорошего» холестерина (липопротеидов высокой плотности) и повышение риска атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушений функций печени и сердца.

Кроме того, злоупотребление стероидами может привести к бесплодию, гинекомастии (увеличению груди у мужчин), маскулинности у женщин, выпадению волос и другим серьёзным проблемам со здоровьем.

Ортопед назвал продукты, которые сберегут здоровье суставов
Ортопед назвал продукты, которые сберегут здоровье суставов

Ранее спортсменов, которые изматывают свой организм тренировками, предупредили о риске ранней смерти. Когда физические нагрузки поставлены «на поток», в теле происходят различные аномалии, которые приводят к инвалидности и даже летальному исходу.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar