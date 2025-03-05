Бесплодие и выпадение волос: Эксперт предупредил спортсменов о рисках злоупотребления анаболиками

Спортсмены, особенно бодибилдеры, часто злоупотребляют анаболическими стероидами, такими как тренболон, для ускорения роста мышечной массы. Однако это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, предупреждает эксперт по превентивной медицине, эндокринолог и андролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Георгий Мсхалая.

«Злоупотребление анаболическими стероидами ведёт к изменениям в процессе синтеза холестерина, и, соответственно, сильному снижению липопротеидов высокой плотности», — рассказал врач в беседе с «Газетой.ru».

Анаболические стероиды, которые синтезируются из холестерина, влияют на обновление клеток и тканей, включая мышцы. Однако их чрезмерное использование вызывает снижение уровня «хорошего» холестерина (липопротеидов высокой плотности) и повышение риска атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушений функций печени и сердца.

Кроме того, злоупотребление стероидами может привести к бесплодию, гинекомастии (увеличению груди у мужчин), маскулинности у женщин, выпадению волос и другим серьёзным проблемам со здоровьем.