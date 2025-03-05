Бесплодие и выпадение волос: Эксперт предупредил спортсменов о рисках злоупотребления анаболиками
Врач Мсхалая: Анаболические стероиды снижают уровень «хорошего» холестерина
Анаболические стероиды снижают уровень «хорошего» холестерина. Обложка © freepik / cookie_studio
Спортсмены, особенно бодибилдеры, часто злоупотребляют анаболическими стероидами, такими как тренболон, для ускорения роста мышечной массы. Однако это может привести к серьёзным последствиям для здоровья, предупреждает эксперт по превентивной медицине, эндокринолог и андролог Европейского Медицинского Центра (EMC) Георгий Мсхалая.
«Злоупотребление анаболическими стероидами ведёт к изменениям в процессе синтеза холестерина, и, соответственно, сильному снижению липопротеидов высокой плотности», — рассказал врач в беседе с «Газетой.ru».
Анаболические стероиды, которые синтезируются из холестерина, влияют на обновление клеток и тканей, включая мышцы. Однако их чрезмерное использование вызывает снижение уровня «хорошего» холестерина (липопротеидов высокой плотности) и повышение риска атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, а также нарушений функций печени и сердца.
Кроме того, злоупотребление стероидами может привести к бесплодию, гинекомастии (увеличению груди у мужчин), маскулинности у женщин, выпадению волос и другим серьёзным проблемам со здоровьем.
Ранее спортсменов, которые изматывают свой организм тренировками, предупредили о риске ранней смерти. Когда физические нагрузки поставлены «на поток», в теле происходят различные аномалии, которые приводят к инвалидности и даже летальному исходу.