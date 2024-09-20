Врач назвал жизнь бодибилдеров «русской рулеткой» из-за риска внезапно умереть от тромба
Врач Кондрахин: У бодибилдеров повышен риск образования тромбов из-за гормонов
Спортсменов, которые изматывают свой организм тренировками, предупредили о риске ранней смерти. Когда физические нагрузки поставлены «на поток», в теле происходят различные аномалии, которые приводят к инвалидности и даже летальному исходу. Об этом заявил «Вечерней Москве» врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
«Может ли сердце обслуживать эти мышцы, способно ли оно прокачивать кровь по сосудам? У таких людей возникают ранние изменения сердечно-сосудистой системы», — объяснил медик.
Кроме того, некоторые спортсмены начинают колоть себе стероиды, чтобы быстрее набрать мышечную массу. В этом случае жизнь превращается в самую настоящую русскую рулетку. Врач предостерёг, что гормоны и другие химические вещества могут привести к увеличению риска образования тромбов и другим негативным последствиям.
«Организм выходит за рамки нормы, получает чрезмерную нагрузку лекарственных препаратов. Ему добавляется работа и меняется жизнь», — отметил Кондрахин.
Напомним, 11 сентября стало известно о смерти 36-летнего белорусского бодибилдера Ильи Ефимчука, известного как Голем. При росте 185 см мужчина весил 158 кг и питался семь раз в день, соблюдая диету на 16,5 тысяч калорий. К сожалению, это не первый подобный случай: в августе в возрасте 48 лет скончался бодибилдер и актёр Евгений Мишин, который 20 лет назад переехал из России в США. По словам друга культуриста, в какой-то момент у него остановилось дыхание. Врачи пытались реанимировать его на протяжении 45 минут, но тщетно.