Врач назвал жизнь бодибилдеров «русской рулеткой» из-за риска внезапно умереть от тромба

Спортсменов, которые изматывают свой организм тренировками, предупредили о риске ранней смерти. Когда физические нагрузки поставлены «на поток», в теле происходят различные аномалии, которые приводят к инвалидности и даже летальному исходу. Об этом заявил «Вечерней Москве» врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

«Может ли сердце обслуживать эти мышцы, способно ли оно прокачивать кровь по сосудам? У таких людей возникают ранние изменения сердечно-сосудистой системы», — объяснил медик.

Кроме того, некоторые спортсмены начинают колоть себе стероиды, чтобы быстрее набрать мышечную массу. В этом случае жизнь превращается в самую настоящую русскую рулетку. Врач предостерёг, что гормоны и другие химические вещества могут привести к увеличению риска образования тромбов и другим негативным последствиям.

«Организм выходит за рамки нормы, получает чрезмерную нагрузку лекарственных препаратов. Ему добавляется работа и меняется жизнь», — отметил Кондрахин.