Дело в «фарме»: Эндокринолог не удивилась смерти белорусского Голема

Простыми тренировками и правильным питанием не добиться объёмов, которые демонстрировал погибший бодибилдер из Белоруссии Илья «Голем» Ефимчук. Опасность подобного образа жизни раскрыла эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале.

«Помимо огромных объёмов пищи, преимущественно белковой, нужны ещё стероидные гормоны, анаболические препараты, тот же гормон роста», — пишет врач.

Масса тела Голема на пике формы достигала 158 килограммов при росте 185 сантиметров, основном это были мышцы, отмечает Павлова. Он тянул и жал колоссальные веса, ел по семь раз в день, набирая 13-16 тысяч калорий. Его организм трещал по швам от перегрузок.

Очень часто люди, стремящиеся достичь ненатурально рельефного тела, оказываются на больничной койке с тем же инфарктом. В основном от таких спорных методик бодибилдеров страдают сердце, сосуды и печень. Эксперт отметила, что подобное не является здоровым образом жизни, и всю эту дисциплинированность, приверженность любимому делу можно было пустить в конструктивное русло.