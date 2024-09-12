Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 09:25

Дело в «фарме»: Эндокринолог не удивилась смерти белорусского Голема

Эндокринолог Павлова: Бодибилдер Голем умер от анаболиков и тренировок на износ

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sport.faza

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sport.faza

Простыми тренировками и правильным питанием не добиться объёмов, которые демонстрировал погибший бодибилдер из Белоруссии Илья «Голем» Ефимчук. Опасность подобного образа жизни раскрыла эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале.

«Помимо огромных объёмов пищи, преимущественно белковой, нужны ещё стероидные гормоны, анаболические препараты, тот же гормон роста», — пишет врач.

Масса тела Голема на пике формы достигала 158 килограммов при росте 185 сантиметров, основном это были мышцы, отмечает Павлова. Он тянул и жал колоссальные веса, ел по семь раз в день, набирая 13-16 тысяч калорий. Его организм трещал по швам от перегрузок.

Очень часто люди, стремящиеся достичь ненатурально рельефного тела, оказываются на больничной койке с тем же инфарктом. В основном от таких спорных методик бодибилдеров страдают сердце, сосуды и печень. Эксперт отметила, что подобное не является здоровым образом жизни, и всю эту дисциплинированность, приверженность любимому делу можно было пустить в конструктивное русло.

Был здоров: Последний бой тренировки закончился для юного каратиста из Истры загадочной смертью
Был здоров: Последний бой тренировки закончился для юного каратиста из Истры загадочной смертью

Напомним, популярный белорусский блогер Илья Ефимчук, известный как Голем, умер на 37-м году жизни. В минувшую пятницу атлету стало плохо, когда он находился дома с женой. Спортсмен потерял сознание. Супруга тут же вызвала медиков. Почти неделю врачи боролись за жизнь Ефимчука, но спасти его не смогли.

Николай Рюмин
  • Новости
  • бодибилдинг
  • Происшествия
  • Спорт
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров