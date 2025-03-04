Ортопед назвал продукты, которые сберегут здоровье суставов

Для здоровых суставов в рационе должна быть жирная рыба, овощи, фрукты, а также орехи и семена. Об этом в разговоре с изданием Ufatime.ru рассказал травматолог-ортопед Виталий Скакун.

В первую очередь медик рекомендовал включить в меню жирную рыбу: лосося, скумбрию и сардины. В них содержатся омега-3 жирные кислоты, которые препятствуют воспалительным процессам. Также очень полезны овощи и фрукты, которые содержат большое количество антиоксидантов и витаминов, особенно их много в брокколи, шпинате и ягодах.

Орехи и семена, содержащие полезные жиры и магний, тоже нужны суставам, как и костный бульон, служащий источником коллагена, который укрепляет хрящевую ткань. А ещё Скакун советует обратить внимание на куркуму и имбирь, обладающие антивоспалительным эффектом.