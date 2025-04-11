В Уфе годовалый ребёнок случайно проглотил снюс

По данным наших коллег, 9 апреля местная жительница Ксения и её спутник пришли к бабушке девушки, которая временно заботится о правнуке. Мать малыша находится в СИЗО, а отец — в психиатрической больнице. Пока Ксения занималась перевязкой для бабушки, её парень остался с мальчиком. Он достал упаковку жевательного табака из кармана и оставил её на комоде. Один из пакетиков упал на пол, малыш подобрал и проглотил его.