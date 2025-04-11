В Уфе годовалый ребёнок случайно проглотил снюс
В Уфе годовалый ребенок случайно проглотил снюс. Малыша срочно госпитализировали, сообщает SHOT.
По данным наших коллег, 9 апреля местная жительница Ксения и её спутник пришли к бабушке девушки, которая временно заботится о правнуке. Мать малыша находится в СИЗО, а отец — в психиатрической больнице. Пока Ксения занималась перевязкой для бабушки, её парень остался с мальчиком. Он достал упаковку жевательного табака из кармана и оставил её на комоде. Один из пакетиков упал на пол, малыш подобрал и проглотил его.
Ребёнка немедленно доставили в реанимацию, сейчас он находится под наблюдением врачей в тяжёлом состоянии.
А ранее Life.ru сообщал, что в Комсомольске-на-Амуре хирурги успешно провели операцию двухлетней девочке, которая проглотила рекордное количество магнитов. После их извлечения стало известно, что магниты были частью развивающей игрушки. Процесс операции по удалению инородных предметов длился два часа.
Life.ru / Шедеврум