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3 июля, 18:53

Массовое отравление произошло на теплоходе «Николай Карамзин»

SHOT ПРОВЕРКА: На теплоходе «Николай Карамзин» отравились 36 пассажиров

Теплоход. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Теплоход. Обложка © Шедеврум / Life.ru

На теплоходе «Николай Карамзин» произошло массовое отравление. Заболели 36 пассажиров. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

У всех заболевших наблюдаются симптомы кишечной инфекции: тошнота, рвота и диарея. Во время круиза люди написали жалобу в Роспотребнадзор. На теплоходе уже провели проверку: взяли анализы у экипажа, проверили воду и сделали смывы. Сейчас выясняют, что стало причиной болезни.

Норовирусную инфекцию нашли у отравившихся на теплоходе «Михаил Булгаков»
Норовирусную инфекцию нашли у отравившихся на теплоходе «Михаил Булгаков»

Ранее, месяц назад, на теплоходе «Михаил Булгаков» также произошла вспышка заболевания. Тогда в воде нашли фекальные загрязнения, и более 230 туристов обратились к врачам с похожими симптомами.

Анастасия Никонорова
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