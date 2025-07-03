Массовое отравление произошло на теплоходе «Николай Карамзин»

У всех заболевших наблюдаются симптомы кишечной инфекции: тошнота, рвота и диарея. Во время круиза люди написали жалобу в Роспотребнадзор. На теплоходе уже провели проверку: взяли анализы у экипажа, проверили воду и сделали смывы. Сейчас выясняют, что стало причиной болезни.