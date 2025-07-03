Массовое отравление произошло на теплоходе «Николай Карамзин»
SHOT ПРОВЕРКА: На теплоходе «Николай Карамзин» отравились 36 пассажиров
Теплоход. Обложка © Шедеврум / Life.ru
На теплоходе «Николай Карамзин» произошло массовое отравление. Заболели 36 пассажиров. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
У всех заболевших наблюдаются симптомы кишечной инфекции: тошнота, рвота и диарея. Во время круиза люди написали жалобу в Роспотребнадзор. На теплоходе уже провели проверку: взяли анализы у экипажа, проверили воду и сделали смывы. Сейчас выясняют, что стало причиной болезни.
Ранее, месяц назад, на теплоходе «Михаил Булгаков» также произошла вспышка заболевания. Тогда в воде нашли фекальные загрязнения, и более 230 туристов обратились к врачам с похожими симптомами.