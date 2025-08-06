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5 августа, 23:56

Глубокое дыхание вместо мата: Йог рассказала, как пережить пробку на Крымском мосту

Йог Нигметова советует в пробке глубоко дышать, чтобы высвободить напряжение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Как бы ни было тяжело стоять в очереди, важно сохранять спокойствие и держать эмоции под контролем. Злость и паника только ухудшат ситуацию. Йог и владелица йога-студии «Клевер» Асель Нигметова в беседе с Life.ru рассказала, как научиться терпению в пробке на Крымском мосту.

«Необходимо сделать глубокий выдох, можно со звуком. Это даст высвободить напряжение — дыхание способствует расслаблению. Акцент на выдохе, вдох будет автоматическим. Также помогают телесные практики», — делится эксперт.

Находясь за рулём в пробке, можно выдохнуть всю усталость и всё напряжение. Дыхание способствует работе парасимпатической системы и успокаивает нас. С выдохом мы отпускаем всё ненужное, уверена специалист.

«Можно сделать повороты головы вправо-влево, ощутить себя, своё присутствие. Вот я сижу за рулём, и ни эмоции, ни нервы не взяли надо мной контроль. Я в ответе за своё душевное состояние. Я могу себя постучать по рукам, по ногам, по плечам, по грудной клетке, делать разные простукивания», — уточняет собеседница Life.ru.

Йог советует говорить себе о том, что ситуацию остаётся только принять, если не получается изменить. Можно подождать, отвлечься, подумать о чём-то, в том числе о том, для чего нужна эта пауза. Возможно, она замедляет бег по жизни.

«Вот я еду, и пока я доеду до Крыма, я разглядываю эти луга, эти поля, эти пейзажи за окном. О, я вижу свои руки. О, я вижу свои пальцы. Я обращаю внимание на тело, на дыхание, на этот прекрасный день. А где в этом дне я? Сколько меня в этой жизни? Какая я прекрасная, какая я красивая. Взгляните на себя и поговорите с собой», — заключает эксперт.

«Другие маршруты запрещены!» Туристов предостерегли от попыток объехать пробку перед Крымским мостом
«Другие маршруты запрещены!» Туристов предостерегли от попыток объехать пробку перед Крымским мостом

Ранее Life.ru писал, что на Крымском мосту начнут лишать прав обочечников. Из-за туристического ажиотажа Крымский мост оказался в рекордных заторах. Некоторые водители пытаются объехать очередь по обочине — и теперь за это можно будет лишиться водительских прав. Пока на подъезде к досмотру нет разметки, поэтому штрафовать сложно. Однако в ближайшее время там установят знак и нарисуют сплошную линию.

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Екатерина Хмелева
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