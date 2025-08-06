Глубокое дыхание вместо мата: Йог рассказала, как пережить пробку на Крымском мосту

Как бы ни было тяжело стоять в очереди, важно сохранять спокойствие и держать эмоции под контролем. Злость и паника только ухудшат ситуацию. Йог и владелица йога-студии «Клевер» Асель Нигметова в беседе с Life.ru рассказала, как научиться терпению в пробке на Крымском мосту.

«Необходимо сделать глубокий выдох, можно со звуком. Это даст высвободить напряжение — дыхание способствует расслаблению. Акцент на выдохе, вдох будет автоматическим. Также помогают телесные практики», — делится эксперт.

Находясь за рулём в пробке, можно выдохнуть всю усталость и всё напряжение. Дыхание способствует работе парасимпатической системы и успокаивает нас. С выдохом мы отпускаем всё ненужное, уверена специалист.

«Можно сделать повороты головы вправо-влево, ощутить себя, своё присутствие. Вот я сижу за рулём, и ни эмоции, ни нервы не взяли надо мной контроль. Я в ответе за своё душевное состояние. Я могу себя постучать по рукам, по ногам, по плечам, по грудной клетке, делать разные простукивания», — уточняет собеседница Life.ru.

Йог советует говорить себе о том, что ситуацию остаётся только принять, если не получается изменить. Можно подождать, отвлечься, подумать о чём-то, в том числе о том, для чего нужна эта пауза. Возможно, она замедляет бег по жизни.

«Вот я еду, и пока я доеду до Крыма, я разглядываю эти луга, эти поля, эти пейзажи за окном. О, я вижу свои руки. О, я вижу свои пальцы. Я обращаю внимание на тело, на дыхание, на этот прекрасный день. А где в этом дне я? Сколько меня в этой жизни? Какая я прекрасная, какая я красивая. Взгляните на себя и поговорите с собой», — заключает эксперт.