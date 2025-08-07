В Новороссийске перекрыли движение из-за атаки безэкипажных катеров ВСУ

В Новороссийске ввели ограничения на движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что меры приняты в связи с угрозой применения безэкипажных катеров со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, власти города запретили прогулки по набережной для обеспечения безопасности граждан. Также в ночь на 7 августа на территорию Новороссийска объявили опасность атаки безэкипажных катеров.