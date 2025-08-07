Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 00:56

В Новороссийске перекрыли движение из-за атаки безэкипажных катеров ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

В Новороссийске ввели ограничения на движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что меры приняты в связи с угрозой применения безэкипажных катеров со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кроме того, власти города запретили прогулки по набережной для обеспечения безопасности граждан. Также в ночь на 7 августа на территорию Новороссийска объявили опасность атаки безэкипажных катеров.

ВСУ атакуют город Суровикино в Волгоградской области
ВСУ атакуют город Суровикино в Волгоградской области

Напомним, ночью в четверг также временно перекрыли Крымский мост. Водителей попросили следовать всем указаниям сотрудников транспортной безопасности. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar