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6 августа, 22:45

ВСУ атакуют город Суровикино в Волгоградской области

SHOT: В городе Суровикино случился пожар после падения обломков БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В городе Суровикино в Волгоградской области упали обломки сбитого БПЛА. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре на месте падения обломков, пишет SHOT.

Пожар. Фото © SHOT

Пожар. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, около часа ночи жители услышали жужжание дронов, за которым последовало около 10 мощных взрывов. После падения обломков одного из БПЛА в районе станции начался пожар.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших пока не поступала. Ранее в волгоградском аэропорту временно ограничили приём и вылет авиарейсов.

Три мирных жителя пострадали во время атаки ВСУ на белгородский Валуйский округ
Три мирных жителя пострадали во время атаки ВСУ на белгородский Валуйский округ

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

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Алена Пенчугина
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