ВСУ атакуют город Суровикино в Волгоградской области

В городе Суровикино в Волгоградской области упали обломки сбитого БПЛА. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре на месте падения обломков, пишет SHOT.

Пожар. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, около часа ночи жители услышали жужжание дронов, за которым последовало около 10 мощных взрывов. После падения обломков одного из БПЛА в районе станции начался пожар.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших пока не поступала. Ранее в волгоградском аэропорту временно ограничили приём и вылет авиарейсов.