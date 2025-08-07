ВСУ атакуют город Суровикино в Волгоградской области
SHOT: В городе Суровикино случился пожар после падения обломков БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
В городе Суровикино в Волгоградской области упали обломки сбитого БПЛА. Местные жители сообщают о взрывах и пожаре на месте падения обломков, пишет SHOT.
Пожар. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, около часа ночи жители услышали жужжание дронов, за которым последовало около 10 мощных взрывов. После падения обломков одного из БПЛА в районе станции начался пожар.
Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших пока не поступала. Ранее в волгоградском аэропорту временно ограничили приём и вылет авиарейсов.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.