Три мирных жителя пострадали во время атаки ВСУ на белгородский Валуйский округ

В результате очередной атаки на Валуйский округ в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

На автодороге Кукуевка – Долгое Вооружённые силы Украины атаковали дронами гражданский автомобиль, в котором находились супруги. Раненых доставили в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами. После оказания необходимой медицинской помощи обоих супругов отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, в селе Двулучное украинский FPV-дрон атаковал частный дом — мужчина получил осколочные ранения спины и живота. Бойцы самообороны оперативно вывезли пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.