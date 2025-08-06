Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 20:55

Три мирных жителя пострадали во время атаки ВСУ на белгородский Валуйский округ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В результате очередной атаки на Валуйский округ в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

На автодороге Кукуевка – Долгое Вооружённые силы Украины атаковали дронами гражданский автомобиль, в котором находились супруги. Раненых доставили в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами. После оказания необходимой медицинской помощи обоих супругов отпустили на амбулаторное лечение.

Кроме того, в селе Двулучное украинский FPV-дрон атаковал частный дом — мужчина получил осколочные ранения спины и живота. Бойцы самообороны оперативно вывезли пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.

Пушилин: Пять мирных жителей Горловки пострадали из-за атак ВСУ в ДНР
Пушилин: Пять мирных жителей Горловки пострадали из-за атак ВСУ в ДНР

Ранее четверо подростков пострадали при взрыве дрона ВСУ под Белгородом. У 17-летнего юноши и трёх девушек в возрасте 15, 16 и 17 лет диагностировали баротравмы. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, подростки отказались от госпитализации.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar