Три мирных жителя пострадали во время атаки ВСУ на белгородский Валуйский округ
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В результате очередной атаки на Валуйский округ в Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
На автодороге Кукуевка – Долгое Вооружённые силы Украины атаковали дронами гражданский автомобиль, в котором находились супруги. Раненых доставили в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами. После оказания необходимой медицинской помощи обоих супругов отпустили на амбулаторное лечение.
Кроме того, в селе Двулучное украинский FPV-дрон атаковал частный дом — мужчина получил осколочные ранения спины и живота. Бойцы самообороны оперативно вывезли пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи.
Ранее четверо подростков пострадали при взрыве дрона ВСУ под Белгородом. У 17-летнего юноши и трёх девушек в возрасте 15, 16 и 17 лет диагностировали баротравмы. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, подростки отказались от госпитализации.