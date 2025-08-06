Пушилин: Пять мирных жителей Горловки пострадали из-за атак ВСУ в ДНР

Из-за атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей Горловки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В Калининском районе города мужчина 1972 года рождения получил ранения средней тяжести после подрыва на мине ПФМ «Лепесток». В Центрально-Городском районе в результате атаки БПЛА-камикадзе пострадали две женщины — 1976 и 1996 годов рождения. В Никитовском районе в результате сброса взрывного устройства с беспилотника двое мужчин (1996 и 2006 г.р.) получили ранения средней тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, были повреждены жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры — аптека и магазин.

«Со стороны ВФУ совершены десять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА», — уточнил Пушилин.