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6 августа, 21:03

Расчёты ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Около 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее три мирных жителя пострадали во время атаки Вооружённых сил Украины на белгородский Валуйский округ. На автодороге Кукуевка – Долгое ВСУ атаковали дронами гражданский автомобиль, в котором находились супруги. Кроме того, в селе Двулучное украинский FPV-дрон атаковал частный дом.

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Алена Пенчугина
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