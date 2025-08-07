Расчёты ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Около 22.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее три мирных жителя пострадали во время атаки Вооружённых сил Украины на белгородский Валуйский округ. На автодороге Кукуевка – Долгое ВСУ атаковали дронами гражданский автомобиль, в котором находились супруги. Кроме того, в селе Двулучное украинский FPV-дрон атаковал частный дом.