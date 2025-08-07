Приговор Гуцул
7 августа, 04:14

Кондратьев: В Славянске-на-Кубани мужчина пострадал при падении обломков БПЛА

Обложка © Life.ru

В Славянске-на-Кубани мужчина получил травму в результате падения обломков украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимое лечение.

По информации главы региона, в результате инцидента также пострадало частное домовладение — выбиты стёкла, разрушена постройка хозяйственного назначения. Также в Красноармейском районе края зафиксированы пожары, вызванные аналогичными падениями фрагментов БПЛА. Очаги возгорания ликвидированы, пострадавших нет.

Кондратьев отметил, что в Чёрном море недалеко от Новороссийска были уничтожены безэкипажные катеры.

А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак Вооружённых сил Украины пострадали пять человек. Кроме того, были повреждены жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры — аптека и магазин. Со стороны ВФУ совершены десять вооружённых атак. Применялись ударные БПЛА.

