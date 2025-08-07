ВСУ атакуют Крым ракетами, сбито уже 9 Storm Shadow

ВСУ атакуют Крым с помощью крылатых ракет Storm Shadow. По данным SHOT, над полуостровом сбито более 9 снарядов.

Атаки ведутся из Одесской и Николаевской областей. На земле последствий нет. В регионе действует воздушная тревога, Крымский мост перекрыт.