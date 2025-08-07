ВСУ атакуют Крым ракетами, сбито уже 9 Storm Shadow
Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Yakov Oskanov
ВСУ атакуют Крым с помощью крылатых ракет Storm Shadow. По данным SHOT, над полуостровом сбито более 9 снарядов.
Атаки ведутся из Одесской и Николаевской областей. На земле последствий нет. В регионе действует воздушная тревога, Крымский мост перекрыт.
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 82 украинских дрона, 11 из которых над территорией Республики Крым. Но наибольшее количество беспилотников — 31 — сбито над акваторией Азовского моря.