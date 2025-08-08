На Константиновском направлении около 600 украинских солдат, включая бывших боевиков «Азова»*, оказались в плотном огневом кольце. Они пытаются спастись вплавь, но сделать это непросто из-за недостатка плавсредств.

Украинские подразделения оказались замкнуты в районе между сёлами Александра-Калиново и Клебан-Бык, где образовался периметр окружения размером примерно 7 на 4 километра. Наши войска наступают с трёх направлений: 33-я бригада идёт с запада, 242-я — с центра, а 1465-й мотострелковый полк действует с востока, сообщает Mash.

Враг вынужден отступать к водохранилищу, расположенному в парке Клебан-Бык. По рассказам российских бойцов, украинские боевики не торопятся покидать позиции — им просто не на чем плыть. Большинство из них загнаны в леса, где их утюжит самоходная артиллерия.

Ранее советник главы ДНР заявил, что ВСУ заняли роддом в Краматорске, чтобы устроить провокацию по мариупольскому сценарию. По его словам, украинское командование собирается инсценировать удар ВС РФ по этому зданию, чтобы показать его своим западным партнёрам.