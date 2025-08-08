Лишился руки: Вьетнамский наёмник выжил при подрыве подземного бункера ВСУ и сбежал в плен
ВС РФ взяли в плен вьетнамского наёмника ВСУ неподалёку от Красного Лимана
Раненый вьетнамский легионер. Фото © Telegram / RT
Российские военнослужащие, ведущие наступление на Краснолиманском направлении в ДНР взяли в плен бойца из Вьетнама, служащего в рядах Вооружённых сил Украины. Его фото публикует RT.
Пленный рассказал, что он — единственный выживший после мощного удара российских войск по его позиции. Он остался без руки, но не погиб, поскольку находился в самой глубокой части подземного логова. После атаки он сбежал с позиций ВСУ прямиком в руки российских военных. Среди личных вещей у него был обнаружен шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ, что подтверждает его принадлежность к иностранному подразделению.
Ранее Life.ru рассказывал, что британский наёмник ВСУ Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области, не продержавшись даже месяца после подписания контракта. Кстати, его жена с дочерью долго уговаривали отца не ехать на Украину.