Регион
8 августа, 05:54

Лишился руки: Вьетнамский наёмник выжил при подрыве подземного бункера ВСУ и сбежал в плен

ВС РФ взяли в плен вьетнамского наёмника ВСУ неподалёку от Красного Лимана

Раненый вьетнамский легионер. Фото © Telegram / RT

Российские военнослужащие, ведущие наступление на Краснолиманском направлении в ДНР взяли в плен бойца из Вьетнама, служащего в рядах Вооружённых сил Украины. Его фото публикует RT.

Пленный рассказал, что он — единственный выживший после мощного удара российских войск по его позиции. Он остался без руки, но не погиб, поскольку находился в самой глубокой части подземного логова. После атаки он сбежал с позиций ВСУ прямиком в руки российских военных. Среди личных вещей у него был обнаружен шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ, что подтверждает его принадлежность к иностранному подразделению.

Ранее Life.ru рассказывал, что британский наёмник ВСУ Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области, не продержавшись даже месяца после подписания контракта. Кстати, его жена с дочерью долго уговаривали отца не ехать на Украину.

Владимир Озеров
