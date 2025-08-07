«Я её очень люблю»: Украинский офицер сдался в плен из-за обещания девушке
Офицер ВСУ Носиковский сдался в плен из-за обещания девушке вернуться живым
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Stasia04
Офицер ВСУ Сергей Носиковский сдался в плен, чтобы выполнить обещание, данное своей девушке, — вернуться живым. Сейчас украинский военный надеется попасть в обменные списки, чтобы воссоединиться с любимой.
«Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. Хочу сказать, что очень её люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым», — рассказал в беседе с РИА «Новости».
Сам Носиковский является уроженцем Киева, был мобилизован в армию и служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он сдался российским военнослужащим на сумском направлении.
Ранее Life.ru рассказал, что администрация Владимира Зеленского рассматривает возможность присвоения статуса дезертиров всем украинским военнослужащим, чьи тела были переданы российской стороной. Данная мера направлена на уклонение от выплаты компенсаций их семьям. Сообщается, что украинские власти намеренно изменяют статус погибших, чтобы юридически лишить их родственников какой-либо помощи.