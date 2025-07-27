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Регион
27 июля, 10:33

«Дезертиры» с того света: Киев придумал жуткую схему с телами 6000 ВСУшников в рефрижераторах

Подполье: Киев хочет объявить дезертирами солдат ВСУ, чьи тела передала Россия

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Владимир Зеленский и его администрация собираются признать дезертирами всех украинских военнослужащих, чьи тела Россия передала Киеву. На такой шаг руководство Украины решилось, чтобы не выплачивать компенсаций семьям погибших, рассказали РИА «Новости» в пророссийском подполье.

«Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращённых Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций», — пояснил собеседник агентства.

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Напомним, в июне Россия передала украинской стороне 6060 тел солдат ВСУ. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ на встрече с представителями Киева во время третьего раунда переговоров в Стамбуле, сообщил, что Москва готова передать ещё 3 тысячи тел бойцов ВСУ. Киев медлит с ответом о своей готовности принять убитых.

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Татьяна Миссуми
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