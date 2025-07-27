Владимир Зеленский и его администрация собираются признать дезертирами всех украинских военнослужащих, чьи тела Россия передала Киеву. На такой шаг руководство Украины решилось, чтобы не выплачивать компенсаций семьям погибших, рассказали РИА «Новости» в пророссийском подполье.

«Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращённых Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций», — пояснил собеседник агентства.