Младшие офицеры украинской армии не видят смысла в продолжении боевых действий и ждут прекращения конфликта. Об этом рассказал РИА «Новости» военнопленный офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Носиковский.

По его словам, разочарование среди военных проявляется не только на линии фронта. Носиковский рассказал, что упаднические настроения ощущались ещё на этапе подготовки. В учебных центрах, отметил он, никто не выказывал желания участвовать в боевых действиях.