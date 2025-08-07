Пленный офицер ВСУ раскрыл отношение бойцов к конфликту
РИАН: Военнопленный рассказал, что младшим офицерам ВСУ надоел конфликт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta
Младшие офицеры украинской армии не видят смысла в продолжении боевых действий и ждут прекращения конфликта. Об этом рассказал РИА «Новости» военнопленный офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Носиковский.
По его словам, разочарование среди военных проявляется не только на линии фронта. Носиковский рассказал, что упаднические настроения ощущались ещё на этапе подготовки. В учебных центрах, отметил он, никто не выказывал желания участвовать в боевых действиях.
Пленный также обратил внимание на общее равнодушие к происходящему. Личному составу, по его утверждению, безразлично, каким образом и на каких условиях завершится конфликт.
А ранее было опубликовано обращение тысячи пленных боевиков ВСУ, направленное главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Причиной послания стал отказ Киева включать людей в списки для обмена. В России был создан сайт с данными этих военнопленных.