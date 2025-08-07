Российские войска усиливают наступление на Лиманском направлении, что приводит к образованию котла для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Серебрянском лесу выявлены два вклинивания, которые уже частично замкнули кольцо вокруг подразделений ВСУ. По мнению аналитиков, ситуация осложняется из-за риска полного окружения.

В районе Торского российские силы закрепляются, расширяя контролируемую территорию. В Заречном серая зона проникла внутрь населённого пункта, указывая на подготовку к масштабной атаке. Вблизи Колодезей продолжается наступление, создавая давление на обороняющихся украинских боевиков.