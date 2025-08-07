Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 22:54

Военкоры узнали о новом котле для Вооружённых сил Украины

РВ: ВСУ грозит новый котёл на Лиманском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Российские войска усиливают наступление на Лиманском направлении, что приводит к образованию котла для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Серебрянском лесу выявлены два вклинивания, которые уже частично замкнули кольцо вокруг подразделений ВСУ. По мнению аналитиков, ситуация осложняется из-за риска полного окружения.

В районе Торского российские силы закрепляются, расширяя контролируемую территорию. В Заречном серая зона проникла внутрь населённого пункта, указывая на подготовку к масштабной атаке. Вблизи Колодезей продолжается наступление, создавая давление на обороняющихся украинских боевиков.

Новости СВО. Армия России дробит ВСУ у Константиновки и сжимает клещи под Купянском, переговоры Москвы и Вашингтона, 7 августа
Новости СВО. Армия России дробит ВСУ у Константиновки и сжимает клещи под Купянском, переговоры Москвы и Вашингтона, 7 августа

А ранее в России создали сайт, где опубликован полный список из 1000 украинских военнослужащих, от которых отказался Киев. В верхней части сайта находится постер с боевиками. Также функционирует поиск, с помощью которого можно найти данные о каждом пленном, включая имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar