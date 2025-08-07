Украина задумала устроить провокацию в родильном доме Краматорска в ДНР по мариупольскому сценарию, там уже размещены военные. Планы Киева раскрыл советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Есть подтверждённая информация, что ВСУ под покровительством киевских властей готовят провокацию с якобы обстрелом или подрывом роддома в Краматорске, по аналогии с тем, как была организована провокация в роддоме Мариуполя в 2022 году», — рассказал TАСС Кимаковский.

Чиновник напомнил, как во время битвы за Мариуполь ВСУ разместили свой контингент в роддоме Мариуполя, а затем инсценировали удары по нему. Теперь же разведка считает, что постановка может быть «куда более кровожадной, а жертв может оказаться существенно больше». ВСУ уже разместили солдат в родильном доме. На первых этажах здания расселены, как военнослужащие регулярной армии, так и иностранные наёмники.