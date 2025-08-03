Украинские чиновники массово бегут сразу из трёх городов после взятия Часова Яра
Советник главы ДНР: Киевская власть бежит из Дружковки, Краматорска и Славянска
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Власти подконтрольных Украине городов Дружковки, Славянска и Краматорска начали покидать населённые пункты после того, как Вооружённые силы РФ установили контроль над Часовым Яром. Об этом TАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса сразу трёх городов — Дружковки, Краматорска и Славянска. Власти, включая руководящий состав и приближённых к ним сотрудников администрации, вывозят или уничтожают служебную документацию», — рассказал он, добавив, что из городов также вывозятся архивы.
Причиной бегства стало завершение боёв за Часов Яр. Взятие города под контроль российскими войсками открывает им путь на Константиновку и Краматорск, а также на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Фактически ВС РФ стоят в километре от Константиновки. Тем не менее Владимир Зеленский не признаёт факт потери города. Однако президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве плохо знают о событиях на фронте.