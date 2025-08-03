Украинские чиновники массово бегут сразу из трёх городов после взятия Часова Яра

Власти подконтрольных Украине городов Дружковки, Славянска и Краматорска начали покидать населённые пункты после того, как Вооружённые силы РФ установили контроль над Часовым Яром. Об этом TАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса сразу трёх городов — Дружковки, Краматорска и Славянска. Власти, включая руководящий состав и приближённых к ним сотрудников администрации, вывозят или уничтожают служебную документацию», — рассказал он, добавив, что из городов также вывозятся архивы.