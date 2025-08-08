Эвакуацию отдыхающих на пляжах Сочи во время атаки БПЛА сняли на видео

Вооружённые силы Украины нанесли серию атак беспилотниками по городам Краснодарского края. В ряде населённых пунктов, включая Сочи, сработали сирены, очевидцы сообщают о работе систем ПВО.

Под удар попал аэропорт Сочи — для предотвращения ЧП самолёты были вынуждены кружить над воздушной гаванью, введён план «Ковер». Закрыт пограничный пункт пропуска с Абхазией на реке Псоу, движение пешеходов и транспорта временно ограничено.

По данным Mash, над Сочи сбили два дрона, один из них — над посёлком Лоо. Местные жители утверждают, что слышали не менее шести взрывов. В городе срочно эвакуировали пляжи: отдыхающих через громкоговорители просили покинуть зону и уйти с открытых бассейнов. Туристы, убегающие в укрытия в купальниках, попали на видео.