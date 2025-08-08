В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
В Сочи введён режим повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом предупредил мэр города Андрей Прошунин.
«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — заявил градоначальник в телеграм-канале. Он призвал жителей и гостей курорта сохранять бдительность и следовать рекомендациям властей.
В данный момент 11 воздушных судов находятся в зоне ожидания над Сочи, поскольку местный аэропорт ввёл значительные ограничения на приём и отправку рейсов. Приземлиться не могут прибывающие из Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Салехарда, Москвы и Нижнего Новгорода самолёты. В то же время, в городе снова прозвучала сирена.
Напомним, что ВСУ не в первый раз за день предпринимают попытки атаковать регионы России и в частности Краснодарский край. Тревога объявлялась в Анапе и Сочи. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали город дронами-камикадзе типа «Лютый». В Сочи даже объявили эвакуацию туристов с пляжей. Кстати, в зоне атаки оказался и американский рэпер Akon.