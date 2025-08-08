В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

В данный момент 11 воздушных судов находятся в зоне ожидания над Сочи, поскольку местный аэропорт ввёл значительные ограничения на приём и отправку рейсов. Приземлиться не могут прибывающие из Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Салехарда, Москвы и Нижнего Новгорода самолёты. В то же время, в городе снова прозвучала сирена.