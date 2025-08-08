Американский рэпер Akon оказался в зоне атаки дронов ВСУ в Сочи
Обложка © ТАСС / Zuma
Американский рэпер Эйкон (Akon) оказался в зоне атаки украинских дронов во время пребывания в Сочи. Об этом сообщает Mash.
Рэпер Эйкон в Сочи. Фото © Mash
Охрана увела музыканта в ванную комнату, хотя он настаивал на том, чтобы остаться с командой. В течение часа в городе продолжалась воздушная тревога, из-за чего отдыхающие покинули пляжи и переместились в укрытия.
В Сириусе ситуация была менее напряжённой, однако гостей отеля «Мантера», включая Эйкона, попросили покинуть номера и спуститься в лобби. Охранники сочли, что оставаться в апартаментах безопаснее, а на случай прямого попадания дрона подготовили для артиста укрытие в ванной. Несмотря на происходящее, рэпер сохраняет спокойствие и готовится к вечернему выступлению в ледовом дворце «Айсберг».
Напомним, сирены работают сегодня в Краснодарском крае. Тревога звучала в Сочи и Анапе связи с налётом беспилотников ВСУ. Из-за этого даже объявили эвакуацию с пляжей, всех жителей и гостей города просят покинуть прибрежные территории.