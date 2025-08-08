Американский рэпер Akon оказался в зоне атаки дронов ВСУ в Сочи

Американский рэпер Эйкон (Akon) оказался в зоне атаки украинских дронов во время пребывания в Сочи. Об этом сообщает Mash.

Рэпер Эйкон в Сочи. Фото © Mash

Охрана увела музыканта в ванную комнату, хотя он настаивал на том, чтобы остаться с командой. В течение часа в городе продолжалась воздушная тревога, из-за чего отдыхающие покинули пляжи и переместились в укрытия.