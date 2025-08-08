На фоне воя сирен в Сочи временно закрыт аэропорт

На фоне предупреждений об угрозе атаки беспилотников в Сочи ввели временные ограничения введены на работу аэропорта.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — говорится в телеграм-канале авиагавани.

Сегодня Life.ru сообщал, что сирены воздушной тревоги звучат в Анапе и Сочи. В регионе оповещали население о беспилотниках ВСУ.