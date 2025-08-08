Концерт Akon в Сочи оказался под угрозой срыва из-за очередной атаки БПЛА
Akon. Обложка © ТАСС / Bruna Prado
Концерт рэпера Akon в Сочи оказался под угрозой срыва из-за новой атаки беспилотников. Об этом сообщает SHOT.
Зрители, ожидающие начала концерта Akon. Видео © SHOT
Зрителей временно эвакуировали из зала в фойе, при этом полностью на улицу пока не выпускают. В городе продолжает звучать сигнал тревоги. Точное время начала выступления артиста остаётся неизвестным — организаторы принимают решение по ситуации.
UPD. Воздушная тревога в Сочи отменена, зрителей начали запускать обратно в зал.
Напомним, в Сочи объявили режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки БПЛА. Из-за этого 11 самолётов не могли совершить посадку в аэропорту и были вынуждены кружить над городом. Люди, собравшиеся на концерт Akon, начали массово сдавать билеты на выступление.