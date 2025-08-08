Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 18:57

Концерт Akon в Сочи оказался под угрозой срыва из-за очередной атаки БПЛА

Akon. Обложка © ТАСС / Bruna Prado

Akon. Обложка © ТАСС / Bruna Prado

Концерт рэпера Akon в Сочи оказался под угрозой срыва из-за новой атаки беспилотников. Об этом сообщает SHOT.

Зрители, ожидающие начала концерта Akon. Видео © SHOT

Зрителей временно эвакуировали из зала в фойе, при этом полностью на улицу пока не выпускают. В городе продолжает звучать сигнал тревоги. Точное время начала выступления артиста остаётся неизвестным — организаторы принимают решение по ситуации.

UPD. Воздушная тревога в Сочи отменена, зрителей начали запускать обратно в зал.

ВСУ атаковали Сочи дронами-камикадзе типа Лютый
ВСУ атаковали Сочи дронами-камикадзе типа Лютый

Напомним, в Сочи объявили режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки БПЛА. Из-за этого 11 самолётов не могли совершить посадку в аэропорту и были вынуждены кружить над городом. Люди, собравшиеся на концерт Akon, начали массово сдавать билеты на выступление.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar