Концерт Akon в Сочи оказался под угрозой срыва из-за очередной атаки БПЛА

Концерт рэпера Akon в Сочи оказался под угрозой срыва из-за новой атаки беспилотников. Об этом сообщает SHOT .

Зрителей временно эвакуировали из зала в фойе, при этом полностью на улицу пока не выпускают. В городе продолжает звучать сигнал тревоги. Точное время начала выступления артиста остаётся неизвестным — организаторы принимают решение по ситуации.