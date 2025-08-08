Встреча Путина и Трампа
8 августа, 20:22

Житель Белгородской области погиб при ударе украинского дрона по его мотоциклу

Житель села Двулучное Валуйского округа Белгородской области погиб при ударе украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

FPV-дрон атаковал мотоцикл мужчины, от полученных ранений он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в телеграм-канале.

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате ударов ВСУ в Белгородской области пострадал 12-летний ребёнок. Мальчик получил минно-взрывную травму и баротравму в селе Головчино Грайворонского округа.

Обложка © Unsplash / Jonathan Lampel

Артур Лапсаков
