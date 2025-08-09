В США предупредили о ярости Трампа в случае отказа Зеленского от обмена землями с Россией
NYT: Отказ Зеленского от территориальных уступок России может разозлить Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки в конфликте с Россией может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, стремящегося к мирному соглашению по Украине. Об этом пишет The New York Times.
Достижение мира между Киевом и Москвой сейчас является приоритетной внешнеполитической задачей для Трампа, даже если это потребует невыгодных для Незалежной компромиссов. При этом глава Белого дома уже критиковал Украину за жёсткую позицию по вопросу прекращения огня и нежелание идти на уступки ради мира.
Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что вопрос территориальной целостности Украины однозначно решён в Конституции, и никаких отступлений от этой позиции не будет. С таким заявлением он выступил утром, отреагировав на возможность Трампа и Путина встретиться на Аляске. При этом политика не смущает тот факт, что он сам уже нарушил закон страны, продолжая сидеть на месте главы киевского режима.