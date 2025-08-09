В США предупредили о ярости Трампа в случае отказа Зеленского от обмена землями с Россией

Отказ Владимира Зеленского идти на территориальные уступки в конфликте с Россией может вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, стремящегося к мирному соглашению по Украине. Об этом пишет The New York Times.

Достижение мира между Киевом и Москвой сейчас является приоритетной внешнеполитической задачей для Трампа, даже если это потребует невыгодных для Незалежной компромиссов. При этом глава Белого дома уже критиковал Украину за жёсткую позицию по вопросу прекращения огня и нежелание идти на уступки ради мира.