Владимир Зеленский, ранее настаивавший на сохранении всех территориальных границ страны и требовавший от Москвы полного вывода войск с выплатой репараций, теперь демонстрирует более гибкий подход к разрешению конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

До этого глава киевского режима твёрдо заявлял, что ни один кусок украинской земли не подлежит уступке, подчёркивая необходимость полного восстановления контроля над территорией. Однако в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что Зеленский открыт к работе над достижением соглашения с Россией.