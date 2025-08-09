В США заявили о неожиданном развороте Зеленского в вопросе разрешения конфликта
Bloomberg: Зеленский стал более гибким в вопросе мирного урегулирования
Владимир Зеленский, ранее настаивавший на сохранении всех территориальных границ страны и требовавший от Москвы полного вывода войск с выплатой репараций, теперь демонстрирует более гибкий подход к разрешению конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
До этого глава киевского режима твёрдо заявлял, что ни один кусок украинской земли не подлежит уступке, подчёркивая необходимость полного восстановления контроля над территорией. Однако в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что Зеленский открыт к работе над достижением соглашения с Россией.
«В пятницу Трамп заявил, что Зеленский готов работать над заключением соглашения», — заметили журналисты.
Однако не всё так просто, ведь Зеленский рассчитывает на «справедливый для Украины» мирный договор, а Трамп собирается отдать России занятые ею в ходе конфликта территории. В этом их позиции не сходятся, поскольку украинский политик наотрез отказывается отдавать земли.