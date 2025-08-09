WSJ раскрыла масштабное предложение Путина, которое Уиткофф отвёз Трампу
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин представил США масштабный план урегулирования украинского конфликта, который был передан американскому лидеру Дональду Трампу через специального посланника Белого дома Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
«По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине», — пишет издание.
По сведениям журналистов, план включает в себя территориальные уступки со стороны Киева. По предварительным данным, Уиткофф уже проинформировал европейских официальных лиц, что российское предложение состоит из двух этапов.
Напомним, что 6 августа Стив Уиткофф прибыл в Россию уже с пятым за 2025 год визитом. Встреча американского спецпосланника с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась три часа. После её завершения президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе. По её итогам Путин и Трамп договорились встретиться на Аляске 15 августа. СМИ не исключают, что туда может приехать и Зеленский.