WSJ раскрыла масштабное предложение Путина, которое Уиткофф отвёз Трампу

Президент России Владимир Путин представил США масштабный план урегулирования украинского конфликта, который был передан американскому лидеру Дональду Трампу через специального посланника Белого дома Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

«По словам европейских и украинских чиновников, на этой неделе президент России Владимир Путин представил администрации Трампа масштабное предложение о прекращении огня на Украине», — пишет издание.