Зеленский заявил, что Украина готова к миру
Зеленский: Киев приветствует решения, ведущие к наступлению справедливого мира
Украинский народ заслуживает настоящего мира, но этот мир должен быть справедливым и уважать интересы страны. Конфликт необходимо завершить, и сделать это должна Россия, заявил у себя в соцсетях Владимир Зеленский.
«Украинский народ заслуживает мира. Но все партнёры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна её закончить», — отметил глава киевского режима.
Зеленский акцентировал внимание на том, что любые договорённости, принимаемые без участия Украины или в ущерб её интересам, не приведут к устойчивому миру. По его мнению, такие решения обречены на провал.
«Они ничего не дадут. Это мёртвые решения, они никогда не сработают», — подчеркнул Зеленский.
Он заявил, что Киев вместе с руководством США и другими союзниками готов работать над достижением реального и долговременного мира. Политик добавил, что договорённости не должны «развалиться из-за желаний Москвы».
Ранее президент США заявил, что Киеву придётся согласиться на непростой обмен территориями, чтобы положить конец войне. При этом Владимир Зеленский говорит, что Украина ни за что не отдаст РФ утраченные в ходе СВО земли, поскольку это противоречит конституции.