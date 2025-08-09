Украинский народ заслуживает настоящего мира, но этот мир должен быть справедливым и уважать интересы страны. Конфликт необходимо завершить, и сделать это должна Россия, заявил у себя в соцсетях Владимир Зеленский.

«Украинский народ заслуживает мира. Но все партнёры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и Россия должна её закончить», — отметил глава киевского режима.

Зеленский акцентировал внимание на том, что любые договорённости, принимаемые без участия Украины или в ущерб её интересам, не приведут к устойчивому миру. По его мнению, такие решения обречены на провал.

«Они ничего не дадут. Это мёртвые решения, они никогда не сработают», — подчеркнул Зеленский.