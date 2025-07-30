Названа сумма, за которую Россия может выкупить Аляску у США

США могли бы продать России Аляску за $1,15 млрд по текущей стоимости золота, которое было уплачено в 1867 году. Об этом сообщила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Сазанова в интервью «Абзацу».

По словам эксперта, при продаже Аляски в XIX веке на территории ещё не были обнаружены полезные ископаемые, что значительно повлияло бы на её цену.

«Российская империя продала Штатам Аляску за 7,2 миллиона долларов. Но тогда ещё не были разведаны полезные ископаемые, из-за чего Аляска представлялась всем холодной, необжитой, никому не нужной территорией. Но сейчас времена изменились. Кроме того, есть политические аспекты в виде контроля над Арктикой, проливами», — пояснила Сазанова.

Экономист также отметила, что с учётом текущей цены золота сумма сделки 1867 года сегодня эквивалентна $1,15 млрд (94 млрд рублей). В расчётах она использовала стоимость тройской унции золота в 1867 году ($20,7) и на 29 июля 2025 года ($3314).