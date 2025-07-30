В ответ на предложение американского подполковника Джеффри Фрица о приобретении Командорских островов у России, председатель крымского парламента Владимир Константинов выдвинул встречную инициативу. В комментарии для РИА «Новости» он предложил Соединённым Штатам рассмотреть возможность продажи Аляски России по актуальной рыночной стоимости.

По мнению Константинова, вырученные средства могли бы быть направлены на частичное погашение государственного долга США. Он напомнил, что Аляска в свое время была продана Америке по заниженной цене, и теперь Россия готова выкупить её по справедливой оценке.

Константинов, комментируя предложение Фрица, подчеркнул, что США не имеют исторической связи с Командорскими островами, в отличие от Аляски, которая была открыта и освоена русскими исследователями. Он выразил мнение, что американцам стоит довольствоваться уже имеющейся территорией, в частности Аляской. Что касается госдолга страны, то по состоянию на 30 апреля 2025 года он составлял 36,79 трлн долларов.

Аляска — это крупнейший штат США, расположенный на северо-западе страны, граничащий с Канадой и омываемый Тихим океаном, Беринговым морем и Северным Ледовитым океаном. В 18 веке Аляска была частью Российской Америки, когда она находилась под контролем Российской империи. Русские исследователи и колонисты начали осваивать этот регион, добывая морских животных и устанавливая торговые посты. Однако в 1867 году Россия продала Аляску Соединённым Штатам за 7,2 миллиона долларов, что на тот момент воспринималось как невыгодная сделка.