Подполковник американской армии Джеффри Фриц, несущий службу в Эстонии, направил предложение правительству США о потенциальной и крайне выгодной, как он утверждает, сделке с Россией. Военнослужащий считает, что Вашингтон мог бы выкупить Командорские острова за 15 миллиардов долларов. Данные об этом приводит издание Breaking Defense.

По мнению представителя американской армии, такая сделка позволила бы эффективнее отслеживать действия Пекина в регионе.

Фриц подчеркнул, что его инициатива предполагает мирное и взаимовыгодное приобретение, включающее не только сушу, но и прилегающую экономическую зону, а также все природные богатства и инфраструктурные объекты района.

Командорские острова — архипелаг из четырёх островов в юго-западной части Берингова моря Тихого океана. Административно входят в состав Алеутского района Камчатского края.