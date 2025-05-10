Трамп не успокоился: Штаты придумали хитрый план захвата Гренландии

США рассматривают возможность подписания договора о свободной ассоциации (COFA) с Гренландией, что может стать шагом к укреплению американского влияния в регионе.

Источники агентства Reuters в администрации президента Дональда Трампа сообщили, что данный план включает в себя предложение гренландским лидерам о вступлении в соглашение, аналогичное тем, которые уже заключены с несколькими странами Тихоокеанского региона.