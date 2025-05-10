Трамп не успокоился: Штаты придумали хитрый план захвата Гренландии
США могут предложить Гренландии договор о свободной ассоциации ради влияния
Гренландия. Обложка © freepik / wirestock
США рассматривают возможность подписания договора о свободной ассоциации (COFA) с Гренландией, что может стать шагом к укреплению американского влияния в регионе.
Источники агентства Reuters в администрации президента Дональда Трампа сообщили, что данный план включает в себя предложение гренландским лидерам о вступлении в соглашение, аналогичное тем, которые уже заключены с несколькими странами Тихоокеанского региона.
Как отмечает агентство, подобные договоры ранее были подписаны с Маршалловыми островами, Палау и Федеративными Штатами Микронезии. В рамках COFA США предоставляют этим странам широкий спектр услуг – от доставки почты до ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ответ Вашингтон получает возможность размещать свои военные базы на этих территориях и вести беспошлинную торговлю.
Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности Америки в свете «угроз» со стороны Китая и России. Он также не раз высказывался о желании сделать Гренландию частью Соединённых Штатов, несмотря на недовольство местных властей. Премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что Штаты никогда не получат остров. Life.ru писал, что покупка Гренландии может обойтись Вашингтону в 2,2 миллиарда долларов. При этом Трамп оставил открытой возможность применения военной силы для установления контроля над стратегически важным регионом.