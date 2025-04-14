Стало известно, в какую сумму может обойтись Гренландия Трампу
Newsweek оценил стоимость покупки Гренландии США в $2,2 млрд
Флаг Гренландии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada
Предполагаемая сумма, которую США могли бы предложить за Гренландию, может превысить $2,2 млрд. Анализ основан на предложении президента Гарри Трумэна, сделанном в 1946 году, когда Вашингтон был готов заплатить $100 млн за приобретение острова. В пересчёте на современные деньги это эквивалентно примерно $1,6 млрд. Об этом пишет Newsweek.
К этой цифре издание добавило около $600 млн — сумму, которую датское правительство ежегодно выделяет Гренландии в рамках финансовой поддержки. С учётом этих обязательств стоимость возможной сделки превращается не просто в разовый платёж, а в долгосрочную финансовую нагрузку. Следовательно, речь идёт о регулярных выплатах, которые в перспективе значительно увеличат общие расходы американской стороны.
Дополнительным элементом возможного давления на Копенгаген, по информации Sky News, может стать введение тарифов на датский экспорт, включая фармацевтическую продукцию. В частности, рассматривается вариант ограничения поставок таких препаратов, как Оземпик, в случае отказа Дании вступать в переговоры.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что полностью уверен в том, что остров станет частью Соединённых Штатов. По его словам, процесс может пройти мирно, но есть и другие варианты. А 28 марта вице-президент Джей Ди Вэнс посетил американскую базу в Гренландии, в Совфеде прокомментировали данный визит.