Стало известно, в какую сумму может обойтись Гренландия Трампу

Предполагаемая сумма, которую США могли бы предложить за Гренландию, может превысить $2,2 млрд. Анализ основан на предложении президента Гарри Трумэна, сделанном в 1946 году, когда Вашингтон был готов заплатить $100 млн за приобретение острова. В пересчёте на современные деньги это эквивалентно примерно $1,6 млрд. Об этом пишет Newsweek.

К этой цифре издание добавило около $600 млн — сумму, которую датское правительство ежегодно выделяет Гренландии в рамках финансовой поддержки. С учётом этих обязательств стоимость возможной сделки превращается не просто в разовый платёж, а в долгосрочную финансовую нагрузку. Следовательно, речь идёт о регулярных выплатах, которые в перспективе значительно увеличат общие расходы американской стороны.