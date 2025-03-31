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Регион
30 марта, 23:22

«Уже запрягают коней»: В Совфеде прокомментировали поездку Вэнса в Гренландию

Пушков: Трамп и Вэнс серьёзно нацелились на Гренландию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Гренландии. Обложка © davidvance.net

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в Гренландии. Обложка © davidvance.net

Власти США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса предпринимают решительные шаги в направлении усиления влияния на Гренландию. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что действия американцев в регионе начинают приобретать более определённые очертания.

«Трамп и Вэнс серьёзно нацелились на Гренландию. Сначала были заявления, потом — «инспекционные поездки», теперь началось вербальное обоснование будущих практических действий. Не случайно Вэнс говорит о планах США на Гренландию, выступая на фоне людей, одетых в военную форму. В общем, Трамп и Вэнс уже запрягают коней», — отметил Пушков в Telegram-канале.

Также сенатор обратил внимание на позицию Дании. Хотя страна инвестировала значительные средства в поддержку Украины, Вашингтон напрямую дал понять, что следует пересмотреть приоритеты и вкладываться в Гренландию.

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Напомним, Вэнс 28 марта вместе с супругой посетил американскую военную базу Питуффик в Гренландии. А ранее Трамп заявил, что полностью уверен в том, что остров станет частью Соединённых Штатов. По его словам, процесс может пройти мирно, но есть и другие варианты. Однако власти острова пока не спешат становиться новым американским штатом.

Тимур Хингеев
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