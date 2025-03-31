«Уже запрягают коней»: В Совфеде прокомментировали поездку Вэнса в Гренландию

Власти США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса предпринимают решительные шаги в направлении усиления влияния на Гренландию. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что действия американцев в регионе начинают приобретать более определённые очертания.

«Трамп и Вэнс серьёзно нацелились на Гренландию. Сначала были заявления, потом — «инспекционные поездки», теперь началось вербальное обоснование будущих практических действий. Не случайно Вэнс говорит о планах США на Гренландию, выступая на фоне людей, одетых в военную форму. В общем, Трамп и Вэнс уже запрягают коней», — отметил Пушков в Telegram-канале.