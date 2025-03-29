Геолог раскрыл, зачем на самом деле Трампу нужна Гренландия

Президент США Дональд Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США, используя ресурсы Гренландии. Об этом сообщил доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук.

«В теории Дональда Трампа в Гренландии могут интересовать именно редкоземельные металлы — запасы острова оцениваются в 1,5 миллиона тонн, то есть примерно столько же, сколько в США», — сказал аналитик в беседе с РИА «Новости».

Аналитик отметил, что Россия может рассматривать возможность совместной работы с Соединёнными Штатами в области добычи редкоземельных металлов. Однако основная проблема заключается в политической системе США: каждый новый президент может отменить обязательства, взятые его предшественником. Это создаёт неопределённость в том, будет ли новая администрация придерживаться ранее достигнутых соглашений.

Якубчук считает, что России было бы полезно получить от США технологии для извлечения и переработки редкоземельных металлов, а также создать производства, которые потребляют эти металлы. Это может включать в себя такие направления, как производство кристаллических дисплеев, электромагнитов и ветряков. Тем не менее по мнению эксперта, маловероятно, что США заинтересованы в появлении конкурента на мировом рынке.