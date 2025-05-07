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7 мая, 04:02

Американская разведка взяла Гренландию на прицел — СМИ

WSJ: Американская разведка активизировала сбор данных о Гренландии

Гренландия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Tufvesson

Гренландия. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Tufvesson

Соединённые Штаты усиливают разведывательную деятельность вокруг Гренландии в соответствии с планами президента Дональда Трампа по присоединению острова. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в правительственных кругах.

На прошлой неделе высокопоставленные американские официальные лица, включая директора нацразведки Тулси Габбард, дали указание разведывательным службам расширить работу по сбору информации о движении за независимость Гренландии и исследовать реакцию местных властей на добычу ископаемых.

В распоряжении агентств спутниковые технологии, средства перехвата коммуникаций, а также агенты, работающие в самом регионе. Им поручено выявить тех, кто поддерживает действия США в Гренландии и Дании, а также узнать, как эти усилия воспринимаются на местном уровне.

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В конце марта Трамп заявил, якобы полностью уверен в том, что Гренландия станет частью Соединённых Штатов. По его словам, этот процесс может произойти мирным путём, но в ином случае можно пойти и путём аннексии. А накануне он и вовсе допустил возможную отправку в регион войск США.

Тимур Хингеев
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