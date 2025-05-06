Трамп призвал Канаду никогда не говорить «никогда» при обсуждении независимости
Марк Карни и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House
Президент США Дональд Трамп обратился к главе канадского правительства Марку Карни с призывом проявить гибкость при обсуждении независимости Канады. Трансляция пресс-конференции шла на официальных ресурсах Белого дома.
В ходе переговоров Карни заявил, что Канада — не объект для сделок, и страна не станет продаваться Штатам или кому-либо.
«Время покажет, но я всегда говорю: никогда не говори никогда. Многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными», — ответил Трамп.
Напомним, Трамп уже давно вознамерился сделать Канаду 51-м штатом Америки. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявлял, что угрозы республиканца являются вполне реальными.