День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 20:42

Трамп призвал Канаду никогда не говорить «никогда» при обсуждении независимости

Марк Карни и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Марк Карни и Дональд Трамп. Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп обратился к главе канадского правительства Марку Карни с призывом проявить гибкость при обсуждении независимости Канады. Трансляция пресс-конференции шла на официальных ресурсах Белого дома.

В ходе переговоров Карни заявил, что Канада — не объект для сделок, и страна не станет продаваться Штатам или кому-либо.

«Время покажет, но я всегда говорю: никогда не говори никогда. Многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными», — ответил Трамп.

Одна из канадских провинций захотела провести референдум о независимости
Одна из канадских провинций захотела провести референдум о независимости

Напомним, Трамп уже давно вознамерился сделать Канаду 51-м штатом Америки. Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявлял, что угрозы республиканца являются вполне реальными.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Канада
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar