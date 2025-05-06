Трамп призвал Канаду никогда не говорить «никогда» при обсуждении независимости

Президент США Дональд Трамп обратился к главе канадского правительства Марку Карни с призывом проявить гибкость при обсуждении независимости Канады. Трансляция пресс-конференции шла на официальных ресурсах Белого дома.

В ходе переговоров Карни заявил, что Канада — не объект для сделок, и страна не станет продаваться Штатам или кому-либо.