Одна из канадских провинций захотела провести референдум о независимости

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что в 2026 году в провинции может быть проведен референдум о независимости от Канады. Причиной возможного референдума она назвала несогласие с политикой федерального правительства, особенно после победы Либеральной партии, утверждая, что она не учитывает интересы Альберты.

«За последние 10 лет сменявшие друг друга либеральные правительства в Оттаве <...> обрушили на свободную экономику Альберты волну законов, мер и политических нападок, нацеленных непосредственно против будущего и средств к существованию нашего населения», — сказала премьер провинции, слова которой приводятся на сайте её администрации.

Смит объявила о создании комиссии, которая займётся разработкой стратегии противодействия, по ее мнению, агрессивной политике федерального правительства по отношению к Альберте. Комиссия должна будет определить дальнейший курс провинции в составе Канады, и её состав будет объявлен в ближайшие недели. Несмотря на то, что вопрос о независимости Альберты пока не стоит на повестке дня, Смит не исключает его обсуждение в будущем, если будет собрано достаточное количество подписей под соответствующей петицией.

Провинция Альберта, одна из крупнейших в Канаде (660 тысяч квадратных метров). Она расположена в западной части страны, известна своими богатыми природными ресурсами. В недрах Альберты сосредоточены крупные запасы нефти, газа и угля.