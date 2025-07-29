Офицер США Фриц, видимо, судит по себе, делая подобные заявления и предложения в адрес России, искренне считая, что за определённую мзду можно продать и купить всё что угодно. Он должен запомнить: Россия своим суверенитетом не торгует, и мы «мзду не берём, нам за державу обидно». Он также должен знать: в России исторически сложился очень короткий разговор с такими агрессивными «Фрицами», а то, что напомнил за Аляску, у которой истёк срок аренды, — спасибо.