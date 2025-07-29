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29 июля, 14:01

«Мзду не берём»: В ГД призвали США вернуть Аляску после предложения о покупке Командорских островов

Депутат Шеремет призвал США вернуть Аляску после слов о Командорских островах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Россия никогда не будет торговать своим суверенитетом, а президенту США Дональду Трампу пора бы вернуть Аляску, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. Комментируя ситуацию вокруг заявлений американского подполковника о покупке Командорских островов у России, парламентарий заявил о принципиальных позициях РФ по данным вопросам.

Офицер США Фриц, видимо, судит по себе, делая подобные заявления и предложения в адрес России, искренне считая, что за определённую мзду можно продать и купить всё что угодно. Он должен запомнить: Россия своим суверенитетом не торгует, и мы «мзду не берём, нам за державу обидно». Он также должен знать: в России исторически сложился очень короткий разговор с такими агрессивными «Фрицами», а то, что напомнил за Аляску, у которой истёк срок аренды, — спасибо.

Михаил Шеремет

Депутат Государственной думы

Офицер США Фриц, видимо, судит по себе, делая подобные заявления и предложения в адрес России, искренне считая, что за определённую мзду можно продать и купить всё что угодно. Он должен запомнить: Россия своим суверенитетом не торгует, и мы «мзду не берём, нам за державу обидно». Он также должен знать: в России исторически сложился очень короткий разговор с такими агрессивными «Фрицами», а то, что напомнил за Аляску, у которой истёк срок аренды, — спасибо.
Офицер США Фриц, видимо, судит по себе, делая подобные заявления и предложения в адрес России, искренне считая, что за определённую мзду можно продать и купить всё что угодно. Он должен запомнить: Россия своим суверенитетом не торгует, и мы «мзду не берём, нам за державу обидно». Он также должен знать: в России исторически сложился очень короткий разговор с такими агрессивными «Фрицами», а то, что напомнил за Аляску, у которой истёк срок аренды, — спасибо.

Шеремет призвал вернуть России Аляску, которая была отдана Соединённым Штатам в 1867 году. Он подчеркнул, что угрозы и ультиматумы не сделают Америку снова великой, а лишь приблизят «час Ч», при котором не помогут даже красные кнопки.

«Бред сумасшедшего»: В Госдуме отказали США в притязаниях на Командорские острова
«Бред сумасшедшего»: В Госдуме отказали США в притязаниях на Командорские острова

Ранее подполковник американской армии Джеффри Фриц выдвинул предложение правительству США о покупке Командорских островов у России за 15 миллиардов долларов. Этот архипелаг, расположенный в северной части Тихого океана, состоит из четырёх островов и административно относится к Алеутскому району Камчатского края. Острова имеют стратегическое значение как часть морских путей в Арктику. В Госдуме отметили, что российская сторона не может рассматривать такие предложения, назвав их «несерьёзной глупостью».

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Екатерина Хмелева
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