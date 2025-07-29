«Несерьёзные глупости»: В Госдуме ответили на планы США на Командорские острова

Предложение американского подполковника выкупить Командорские острова в Госдуме сочли «несерьёзной глупостью». Как сообщил NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета нижней палаты по международным делам Алексей Чепа, российская сторона не может рассматривать подобные предложения.

«Мы даже не можем рассматривать никакие предложения, потому что это какие-то очередные несерьёзные глупости, которые заявляют американские чиновники. Мы слышали и про Гренландию, и про Канаду. У нас по Конституции запрещено торговать землей. Мы готовы прибавлять, но не убавлять. Это исконно русские земли», — сказал Чепа.

Депутат напомнил, что российская Конституция запрещает любые сделки с землёй. По мнению парламентария, подобные высказывания не заслуживают серьёзного обсуждения и больше похожи на политические провокации.