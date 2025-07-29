Родиной не торгуем: Захарова жёстко пресекла американские мечты о покупке Командорских островов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Командорских островов у России.

Военнослужащий, входящий в командование по обеспечению безопасности сухопутных войск США и служащий в Эстонии, озвучил эту идею в статье для издания Breaking Defense.

По мнению Фрица, Соединённые Штаты могли бы использовать острова для слежения за возможной активностью китайских подводных лодок на маршруте в Арктику. Он предложил, чтобы США «осуществили мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов»

«Продажа Родины в РФ считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — ответила на предложение Захарова в беседе с РИА «Новости».