Родиной не торгуем: Захарова жёстко пресекла американские мечты о покупке Командорских островов
Захарова сочла преступлением идею офицера Фрица о покупке Командорских островов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Командорских островов у России.
Военнослужащий, входящий в командование по обеспечению безопасности сухопутных войск США и служащий в Эстонии, озвучил эту идею в статье для издания Breaking Defense.
По мнению Фрица, Соединённые Штаты могли бы использовать острова для слежения за возможной активностью китайских подводных лодок на маршруте в Арктику. Он предложил, чтобы США «осуществили мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов»
«Продажа Родины в РФ считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений», — ответила на предложение Захарова в беседе с РИА «Новости».
Командорские острова — это группа островов в северной части Тихого океана, входящая в состав России и относящаяся к Камчатскому краю. Архипелаг включает четыре основных острова, из которых крупнейшие — Беринга и Медный. Они расположены между Камчаткой и Алеутскими островами и имеют стратегическое значение как часть морских путей в Арктику. Население крайне малочисленно, основное поселение — село Никольское. Острова входят в биосферный заповедник, известны своей дикой природой, колониями морских животных и редкими видами птиц.