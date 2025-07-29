«Бред сумасшедшего»: В Госдуме отказали США в притязаниях на Командорские острова
Депутат Романов назвал бредом предложение купить Командоры у России
Обложка © ТАСС / Александр Петров
Депутаты Госдумы Михаил Романов и Алексей Чепа сочли абсурдом и бредом сумасшедшего предложение американского офицера купить у России Командорские острова. По их мнению, идея подполковника американской армии Джеффри Фрица не имеет никакого смысла в силу правовых и политических аргументов.
Романов в беседе с Life.ru перечислил причины, почему продажа Командорских островов США невозможна. Во-первых, отчуждение каких-либо территорий запрещает наша Конституция. Во-вторых, Россия сегодня, напротив, возвращает свои исконные земли в ходе СВО.
Но это наша русская земля, мы её никому никогда не отдадим, за эту землю наши предки гибли, проливали очень много крови, и наш долг — сохранить каждый миллиметр русской земли. То же самое касается и островов, о которых данный офицер говорит.
Алексей Чепа в свою очередь задался вопросами, есть ли у этого американского офицера деньги на острова, а также необходимые полномочия и мозги, чтобы предлагать такую «сделку».
«Я вообще сомневаюсь, есть ли у него мозги. Российские земли не продаются. Николай I заявил об этом во время своего правления: «Там, где был поднят российский флаг, он никогда не должен опускаться». В Конституции у нас запрещена продажа, любая передача земель российских», — напомнил парламентарий в беседе с Life.ru.
Напомним, ранее подполковник американской армии Джеффри Фриц предложил правительству США выкупить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов. Это архипелаг в северной части Тихого океана, состоящий из четырёх островов. Административно Командоры входят в состав Алеутского района Камчатского края. Острова имеют стратегическое значение как часть морских путей в Арктику. Население крайне малочисленно, основное поселение — село Никольское.