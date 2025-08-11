Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 августа, 16:06

Трамп анонсировал обмен территориями в результате переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине может быть проведён обмен территориями. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп. Американский лидер также выразил своё несогласие с заявлением Владимира Зеленского о том, что для этого потребуется внесение поправок в украинскую конституцию.

«Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: «Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией». Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить. Но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», — сказал республиканец, выступая перед журналистами в Белом доме.

В США отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок
Ранее Трамп сообщил, что после своей встречи с Путиным рассчитывает на переговоры российского лидера с Зеленским либо на проведение трёхстороннего саммита с участием главы киевского режима. При этом хозяин Белого дома не подтвердил намерения приглашать Зеленского на встречу в Аляске 15 августа.

