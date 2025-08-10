Встреча Путина и Трампа
10 августа, 16:50

В США отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок

Уитакер: Зеленский должен согласиться на завершение конфликта

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Владимир Зеленский должен быть готов к завершению военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал отказ экс-комика от территориальных уступок. Представитель США также отметил, что ситуация потребует согласия и российской стороны.

«Обе стороны должны согласиться завершить эту войну... нам нужно, чтобы она закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению», — сказал Уитакер в интервью CNN.

Постпред США также сообщил, что в штаб-квартире НАТО уже идут дискуссии о возможных территориальных компромиссах в рамках мирного урегулирования. По его словам, для прекращения конфликта обеим сторонам нужно согласиться прекратить боевые действия.

«Украинцы устали»: Кличко заявил, что Зеленский готовится принять тяжёлое решение
«Украинцы устали»: Кличко заявил, что Зеленский готовится принять тяжёлое решение

Напомним, Зеленский заявил, что Киев не намерен отдавать ни пяди земли в рамках мирного урегулирования конфликта. В этом моменте экс-комик выгодно для себя вспомнил, что в его стране есть Конституция, которая не допускает такого решения. Как отметил крымский политолог Владимир Джаралла, отказ Зеленского от уступок территорий не играет ему на пользу.

Юлия Сафиулина
