Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Владимир Зеленский должен быть готов к завершению военного конфликта с Россией. Так он прокомментировал отказ экс-комика от территориальных уступок. Представитель США также отметил, что ситуация потребует согласия и российской стороны.

«Обе стороны должны согласиться завершить эту войну... нам нужно, чтобы она закончилась. Мы могли бы спасти тысячи жизней благодаря соглашению», — сказал Уитакер в интервью CNN.

Постпред США также сообщил, что в штаб-квартире НАТО уже идут дискуссии о возможных территориальных компромиссах в рамках мирного урегулирования. По его словам, для прекращения конфликта обеим сторонам нужно согласиться прекратить боевые действия.