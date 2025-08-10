Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

10 августа, 09:54

«Украинцы устали»: Кличко заявил, что Зеленский готовится принять тяжёлое решение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимиру Зеленскому предстоит принять несколько непростых решений, определяющих судьбу целого народа. Связаны они будут с территориальными уступками, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

«Ему предстоит принимать сложные решения», — предвкушает Кличко.

Киевский градоначальник отметил, что многие украинцы испытывают огромную усталость от боевых действий, а посему конфликту нужно скорее положить конец с помощью дипломатии.

WP: США не приглашали Зеленского на встречу Путина с Трампом
Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что не намерен сдавать земли в рамках мирного урегулирования. Однако глава США считает, что обмен территориями возможен в таком контексте. Политологи полагают, что принципиальная позиция украинского политика может сыграть с ним злую шутку, ведь, по сути, он — единственное, что отделяет Украину от мира.

Владимир Озеров
