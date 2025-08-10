«Украинцы устали»: Кличко заявил, что Зеленский готовится принять тяжёлое решение
Владимиру Зеленскому предстоит принять несколько непростых решений, определяющих судьбу целого народа. Связаны они будут с территориальными уступками, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.
«Ему предстоит принимать сложные решения», — предвкушает Кличко.
Киевский градоначальник отметил, что многие украинцы испытывают огромную усталость от боевых действий, а посему конфликту нужно скорее положить конец с помощью дипломатии.
Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что не намерен сдавать земли в рамках мирного урегулирования. Однако глава США считает, что обмен территориями возможен в таком контексте. Политологи полагают, что принципиальная позиция украинского политика может сыграть с ним злую шутку, ведь, по сути, он — единственное, что отделяет Украину от мира.